На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адель впервые за полгода появилась на публике

Певица Адель пришла на концерт Дуа Липы
true
true
true
close
PopCrave/X

Певица Адель появилась на публике впервые за шесть месяцев. Об этом сообщает издание Metro.

Адель заметили на концерте коллеги Дуа Липы в Лос-Анджелесе. Артистка пришла на выступление в качестве слушательницы. На гастрольном шоу «Радикальный оптимизм» исполнительница танцевала и пела в зрительном зале.

Как отметили в Metro, поклонников удивило, что Адель интересуется творчеством Дуа Липы.

«Адель зажигает у Дуа Липы? Это такой культовый кроссовер», — написал пользователь соцсети X.

Многие комментаторы порадовались, что Адель наслаждается своей жизнью, и поддержали ее.

В октябре 2024 года Адель встретила свою неизлечимо больную коллегу Селин Дион на собственном концерте в театре «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Адель увидела Селин Дион в зале во время исполнения песни «When We Were Young» и бросилась ей в объятия. Обе разрыдались при встрече, после чего Дион успокаивали ее сыновья — близнецы Эдди и Нельсон.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц.

Ранее Гузеева намекнула на лицемерие Кудрявцевой после передачи о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами