Адель впервые за полгода появилась на публике

Певица Адель появилась на публике впервые за шесть месяцев. Об этом сообщает издание Metro.

Адель заметили на концерте коллеги Дуа Липы в Лос-Анджелесе. Артистка пришла на выступление в качестве слушательницы. На гастрольном шоу «Радикальный оптимизм» исполнительница танцевала и пела в зрительном зале.

Как отметили в Metro, поклонников удивило, что Адель интересуется творчеством Дуа Липы.

«Адель зажигает у Дуа Липы? Это такой культовый кроссовер», — написал пользователь соцсети X.

Многие комментаторы порадовались, что Адель наслаждается своей жизнью, и поддержали ее.

В октябре 2024 года Адель встретила свою неизлечимо больную коллегу Селин Дион на собственном концерте в театре «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Адель увидела Селин Дион в зале во время исполнения песни «When We Were Young» и бросилась ей в объятия. Обе разрыдались при встрече, после чего Дион успокаивали ее сыновья — близнецы Эдди и Нельсон.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц.

