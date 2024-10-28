Адель и Селин Дион разрыдались при встрече

Британская певица Адель встретила свою неизлечимо больную коллегу Селин Дион на собственном концерте в театре «Колизей» в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Видеозапись встречи опубликована в социальной сети TikTok.

Адель увидела Селин Дион в зале во время исполнения песни «When We Were Young» и бросилась ей в объятия. Обе разрыдались при встрече, после чего Дион успокаивали ее сыновья — близнецы Эдди и Нельсон.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. В последний раз она выходила на публику на закрытии Олимпийских игр-2024 в Париже.

Накануне Селин Дион сделала редкое заявление на публике. Неизлечимо больная артистка произнесла речь о надежде на вручении премии «Spirit of Life» американской онкологической клиники «Город надежды».

Ранее Селин Дион обвинили в пении под фонограмму на Олимпийских играх.