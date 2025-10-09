На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдова Паши Техника призвала Vacio лечить голову после хайпа на госпитализации

true
true
true
close
evaevakaritskayaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена рэпера Паши Техника, блогерша Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) в Telegram-канале возмутилась решением Vacío (Николай Васильев) продвигать свой альбом через слухи о госпитализации.

8 октября Карицкая написала пост с пожеланиями Васильеву поправиться. Она призналась, что давно следит за его творчеством. Блогерша понадеялась, что всё будет хорошо. Позже она узнала, что сообщения о реанимации — это фейк для пиара альбома рэпера. Она возмутилась.

«Николай, мне кажется, вам пора лечить голову», — заявила Карицкая.

Рэпер Vacío решил распиарить свой последний альбом и распространил через друзей информацию, что он якобы упал с третьего этажа в Париже и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме этого, он якобы подсел на наркотики и остался без жилья. Вскоре оказалось, что падение действительно произошло, но еще в марте, а сейчас с его здоровьем все хорошо. Подобным образом Vacío решил подогреть интерес к своему новому альбому. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского.

