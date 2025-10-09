Рэпер Vacío выпал с третьего этажа, пробив стеклянную крышу. Через час это оказалось фейком

Рэпер Vacío решил распиарить свой последний альбом и распространил через друзей информацию, что он якобы упал с третьего этажа в Париже и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме этого, он якобы подсел на наркотики и остался без жилья. Вскоре оказалось, что падение действительно произошло, но еще в марте, а сейчас с его здоровьем все хорошо. Подобным образом Vacío решил подогреть интерес к своему новому альбому.

Рэпер Vacío (настоящее имя Николай Васильев) якобы упал с крыши во время съемок клипа в Париже и попал в реанимацию, сообщил вечером 8 октября Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в окружении музыканта.

По словам знакомой, ночью 27-летний Vacío пролетел три этажа. Во Франции у него нет страховки, поэтому его окружение хочет открыть сбор на лечение.

Знакомые рэпера рассказали Telegram-каналу Baza, что недавно Vacío расстался с «любимым человеком, известным в блогосфере», после чего его выгнали из парижской квартиры. Из-за произошедшего музыкант якобы ушел в депрессию, начал употреблять вещества, вести беспорядочный образ жизни и «ушел в загул».

Все для пиара

Продюсер Василий Конад спустя час после новостей о падении Vacío подтвердил в своем Telegram-канале, что рэпер получил травмы. Однако это произошло еще в марте.

«Походу это роллаут к прощальному альбому Васио. Очень ждем. P.S. деньги никуда не переводите», — пояснил Конад.

По данным Mash, в марте у музыканта была черепно-мозговая травма, ушибы и рассечение головы. Сейчас он уже здоров. Информацию о падении распространили его знакомые «ради привлечения внимания к его увядающей персоне и для пиара нового альбома». В сети также распространились кадры, как музыканта увозит реанимационная бригада. Его положили на носилки, зафиксировали голову и укрыли специальным одеялом. Судя по видео, у Vacío действительно были тяжелые травмы, его лицо было покрыто кровью.

Кроме этого, опубликовали кадры самого падения. На них Vacío ходит по стеклянной крыше, его снимают. Он начинает спускаться и падает. При этом не видно, куда именно упал музыкант и какая высота там была.

Vacío после «Голой вечеринки»

Рэпер оказался в Европе после бегства из России, где ему грозила армия. Он получил скандальную известность, придя на «Голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой совсем нагим — только его гениталии были прикрыты носком. В итоге Vacío отсидел в общей сложности 25 суток и заплатил штраф 200 тысяч рублей. Затем ему прислали повестку в армию, но рэпер бежал из страны.

Николай Васильев родился в Екатеринбурге. Музыкой он занялся в детстве, научился играть на фортепиано и гитаре, а затем начал писать рэп. Первый альбом музыканта не получил широкого признания. Однако вскоре Васильев записал треки с популярными исполнителями, в том числе с Feduk, OG Buda, Элджеем, ЛСП и даже Димой Биланом. Эти композиции уже стали популярны.

Попав в скандал с «Голой вечеринкой», Vacío записал видео, в котором заявил, что не поддерживает ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), осуждает его сторонников и не хотел нести никакую пропаганду своим видом на вечеринке. Это произошло на фоне признания его виновным в пропаганде нетрадиционных ценностей. В итоге в СИЗО он провел 25 суток, поскольку его дважды обвиняли в мелком хулиганстве. Васильева должны были отправить в оркестровые войска якобы с зарплатой в 60 тысяч рублей и с возможностью ездить домой по выходным. Однако музыкант так и не явился в военкомат, уехав, по слухам, в США. До этого через различные источники он передавал информацию в СМИ, что готов отправиться на СВО. Затем его окружение рассказало журналистам, что Vacío думает отказаться от российского гражданства и жалуется на «притеснение и недопонимание». Официально музыкант не подтверждал эту информацию.