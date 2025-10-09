Помощница Шуфутинского опровергла его госпитализацию

Помощница российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского в разговоре с ТАСС опровергла сообщения о госпитализации артиста.

«Это какая-то глупость. Все в порядке, Михаил Захарович гастролирует, вчера выступал в Екатеринбурге с большим сольным концертом, сегодня в Челябинске. Свидетели — тысяча людей», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, со здоровьем артиста все в порядке.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Шуфутинского экстренно прооперировали. По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве. В результате, как утверждает Telegram-канал, музыканта госпитализировали и прооперировали.

5 сентября SHOT писал, что Шуфутинский до 2022 года проживал в России, имея паспорт США. Журналисты утверждали, что срок годности американского паспорта истек в 2022 году, и певец не стал его продлевать. Также он задумался о получении российского гражданства, так как окончательно обосновался в стране. В публикации говорилось, что артист получил гражданство России лишь в августе 2025 года.

Ранее продюсер объяснил, как песня Шуфутинского «Третье сентября» стала долгоживущим мемом.