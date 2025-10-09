Надежда Бабкина дала совет депрессующим россиянам

Певица Надежда Бабкина рассказала, что осенью часто сталкивается с хандрой и меланхолией, однако нашла способ справиться с этим состоянием. В беседе с Общественной Службой Новостей эффективным методом борьбы она назвала физическую активность, в первую очередь – генеральную уборку.

По словам артистки, активный подход помогает прогнать уныние, так как при физических нагрузках не остается времени на плохие мысли. Акцент Бабкина сделала на генуборке, отметив, что она позволяет привести в порядок и свое жилище, и свое настроение.

«Я начинаю генеральную уборку, расствавляю все по полочкам. И тогда кажется, что и в голове все становится на свои места, — рассказала певица. — Вы знаете, я давно заметила, что в чистом доме куда быстрее гнетущие мысли исчезают, чем в хаосе. Я начинаю уборку, и это мне помогает отключиться от негатива».

Переживающим сложный период в жизни россиянам Бабкина порекомендовала заняться стиркой, мытьем полов и прочими домашними делами, подчеркнув, что это поможет структурировать мысли и вернуть спокойствие.

До этого певица Анита Цой рассказала, что осенью часто сталкивается с сезонной хандрой и даже депрессией, при которой не хочется что-либо делать или общаться с другими людьми. По ее словам, в такие моменты она стремится устроить себе «встряску» с помощью прослушивания любимой музыки и фитнес-тренировок, которые помогают взбодриться в моменты апатии. При этом артистка добавила, что использует такие периоды без настроения для реализации своих давних желаний, которые раньше осуществить боялась.

