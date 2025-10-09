На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Весь мир давит»: Анита Цой призналась, что страдает от осенней депрессии

Певица Анита Цой: борюсь с осенней депрессией фитнесом и музыкой
Певица Анита Цой призналась, что осенью часто сталкивается с сезонной хандрой и даже депрессией, при которой не хочется что-либо делать или общаться с другими людьми. В беседе с Общественной Службой Новостей главным способом борьбы с этим состоянием она назвала музыку и занятие спортом.

«Бывает, утром проснешься, а тебе даже не хочется выползать из-под одеяла, потому что на тебя весь мир давит, не хочется ничего», — рассказала звезда.

По ее словам, в такие моменты она стремится устроить себе «встряску» с помощью прослушивания любимой музыки и фитнес-тренировок, которые помогают взбодриться в моменты апатии. При этом артистка добавила, что использует такие периоды без настроения для реализации своих давних желаний, которые раньше осуществить боялась – например, прыжок с парашютом, посещение квеста или прочие.

До этого психолог Дарья Сальникова призвала не путать депрессию с осенней меланхолией. На первую, по ее словам, указывает постоянная усталость, даже при достаточном отдыхе и сне. Также депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями, продолжила специалист. Кроме того, как отмечает Сальникова, на депрессивное состояние указывают изменения аппетита (потеря или, наоборот, переедание), проблемы с концентрацией внимания, постоянная раздражительность и желание изолироваться от всех.

Ранее стало известно, что у Аниты Цой вырос долг перед налоговой.

