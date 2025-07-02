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«Это зависть и желчь!»: Бабкина заступилась за Кадышеву после волны хейта

Надежда Бабкина заступилась за Кадышеву, которую ругают звездные коллеги
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Станислав Жданов/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Певица Надежда Кадышева стала настоящей любимицей зумеров и суперзвездой, собирающей огромные залы, однако многие звездные коллеги ругают ее за устаревший репертуар. По мнению певицы Надежды Бабкиной, причиной таких заявлений является зависть. В беседе с Общественной Службой новостей она защитила коллегу по исполнению песен в народном жанре, подчеркнув, что её репертуар всегда был проникновенным и искренним.

Популярность Кадышевой, по мнению Надежды Бабкиной, объясняется тем, что современные слушатели соскучились по настоящей музыке. Она подчеркнула, что репертуар коллектива «Золотое кольцо» — это баллады и красивая музыка, которая не стареет. Именно это сумела разглядеть молодёжь, которой трудно угодить, считает певица.

«И вместо того чтобы радоваться этому, некоторые артисты исходят желчью и завистью, — добавила она. — Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было ее хитов, вряд ли бы ее захотели в соцсетях загружать».

По мнению Бабкиной, больше всего успеху завидуют невостребованные звезды, а ее пример только доказывает, что люди всегда будут тянуться к народному творчеству, а «песен-однодневок» всем и так хватает. Певица заверила, что очень рада за свою коллегу и её «второе творческое рождение».

До этого продюсер Сергей Дворцов сообщал, что гонорар Надежды Кадышевой составляет 20 млн рублей, при этом заказчики готовы отдать за ее выступление на корпоративе «и 30, 40 и даже 50 млн рублей». По словам Дворцова, на данный момент звание отечественной Примадонны принадлежит Кадышевой, поскольку артистка переживает вторую волну популярности.

Ранее Надежда Бабкина ответила на слухи о расставании с молодым певцом.

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