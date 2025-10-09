Собчак рассказала о самой главной ошибке в своей жизни

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что она испытывает проблемы с волей и считает это самой главной ошибкой, которую она совершила в своей жизни. Об этом она поделилась в интервью «Москве 24».

«Я думаю, что отсутствие долгой воли, отсутствие терпения и долгой воли — это самое сложное», — призналась журналистка.

Она также оценила соответствующий вопрос интервьюера и отметила, что планирует использовать его в своих шоу.

До этого Ксения Собчак призналась, что считает своей главной проблемой в жизни вынужденную необходимость быть «стальным человеком». Она уточнила, что стала такой, потому что ее «жизнь заставила». По ее словам, подобная позиция сформировалась, поскольку она убеждена, что может справиться со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

В начале сентября Ксения Собчак рассказала, что считает период 2000-х годов самым ярким временем в истории России. В ответ на вопросы интернет-пользователей о ностальгии по нулевым годам Собчак подтвердила, что действительно скучает по той эпохе.

Ранее стало известно, что Собчак пришлось удалить интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.