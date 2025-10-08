На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Все сама-сама»: Собчак назвала главную проблему в своей жизни

Журналистка Собчак призналась, что жизнь заставила ее быть стальным человеком
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что считает своей главной проблемой в жизни вынужденную необходимость быть «стальным человеком». Об этом она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что стала такой, потому что ее «жизнь заставила».

«Это как в том фильме, помните Михалков и Гурченко, когда вот это «все сама-сама». Помните, «Вокзал для двоих». Вот это «все сама-сама», к сожалению, главная проблема в жизни», — поделилась журналистка.

По ее словам, подобная позиция сформировалась, поскольку она убеждена, что может справиться со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

В начале сентября Ксения Собчак призналась, что считает период 2000-х годов самым ярким временем в истории России. В ответ на вопросы интернет-пользователей о ностальгии по нулевым годам Собчак подтвердила, что действительно скучает по той эпохе. По словам Собчак, та эпоха безвозвратно ушла, а сейчас россияне переживают совершенно новую эру. Она призналась, что о периоде нулевых будет рассказывать своему сыну как о важном этапе в истории России.

Ранее Ксения Собчак назвала самый трендовый жакет Недели моды в Париже.

