В Подмосковье у лидера рок-группы «Ногу свело!» нашли коттедж с бомбоубежищем

RT: певец Покровский мог переписать на жену дом с бомбоубежищем в Подмосковье

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан в РФ иностранным агентом) мог переписать на жену Татьяну коттедж с бомбоубежищем в Рузском районе Московской области. Об этом сообщает RT.

По данным издания, участок, расположенный на территории бывшей военной части, певец приобрел еще в 2002 году.

Согласно выпискам из Росреестра, позднее там появились жилые постройки. В 2018 году Покровский рассказывал журналистам об особняке, однако в январе 2024 года право собственности перешло к его супруге на основании брачного договора.

Эксперты считают, что передача имущества может быть попыткой вывести активы из-под действия закона об иностранных агентах.

В конце августа Telegram-канал SHOT писал, что приставы намерены изъять имущество Покровского, несмотря на то, что музыкант попытался «спрятать» недвижимость от властей, переписав ее на свою супругу. После того, как артист проиграл суд из-за за долга перед Федеральной налоговой службой в размере 250 тысяч рублей, который числился перед ним еще с апреля 2025 года, судебные приставы и налоговая служба решили доказать в суде факт умышленного переоформления имущества с целью уклонения от исполнения обязательств.

По данным канала, лидер «Ногу свело!» владел в Москве четырехкомнатной квартирой площадью 110 кв.м., которая находится у метро «Митино». Сейчас апартаменты принадлежат Татьяне Покровской. Также жене артиста принадлежит «родовая» квартира (доставшаяся по наследству — прим. ред.) певца на улице Народного Ополчения.

Ранее Покровского оштрафовали по иноагентской статье.