Ольга Серябкина рассказала, какой неизбежный этап есть в карьере каждого артиста

Все артисты в своей карьере неизбежно проходят этап, когда они не известны широкому кругу зрителей. Об этом «Пятому каналу» на восьмом сезоне конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг» рассказала певица Ольга Серябкина.

«Все, когда начинают, должны пройти через это состояние, когда ты — «ноу нейм», тебя никто не знает, условный никто для аудитории большой. И ты должен сказать: «Здравствуйте, я Вася, и я буду вам петь. И вам это должно понравиться», — объяснила артистка.

По ее словам, начинающим артистам может потребоваться пройти этот этап несколько раз, прежде чем их признают. При этом Серябкина уточнила, что ей не пришлось участвовать в десятках конкурсов для этого — ее дебюта на «Евровидении» было достаточно.

6 октября Ольга Серябкина призналась, что отказалась от роли в театре. Певица отметила, что не считает себя достаточно компетентной для работы в театре. Она считает, что в этой сфере должны быть только мастера своего дела.

Серябкина также добавила, что между актером и артистом мюзикла есть большая разница. Певица заявила, что в последнем сочетается театральное и музыкальное искусство.

