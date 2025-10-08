Российский фильм покажут в Лаосе

В столице Лаоса Вьентьяне состоится показ российского фильма «Любовь Советского Союза». Об этом сообщает ТАСС.

«Роскино» организовала некоммерческий показ картины. Он запланирован на 10 октября. В пресс-службе компании отметили, что это не первый показ российских фильмов в Лаосе. Весной 2023 года впервые прошли Дни российского кино в рамках Russian Film Festival.

«При полном аншлаге были показаны пять фильмов, но особенно тепло местные жители приняли семейную приключенческую картину «Пальма». В 2024 году в Лаосе также прошел специальный показ российских фильмов», — отметили в пресс-службе.

Режиссерами картины «Любовь Советского союза» выступили Никита Высоцкий, Дмитрий Иосифов, Илья Лебедев. В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко и Алена Бабенко.

