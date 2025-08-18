На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец певца Шарлота раскрыл подробности тюремного заключения сына

Отец Шарлота заявил, что у певца зафиксировали 19 нарушений
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий рассказал в беседе с Super, что у его сына обнаружили 19 нарушений в тюрьме.

«Например, не держал руки за спиной. Другое — хранил майку в тумбочке. Еще одно — с кем-то не поздоровался, все в таком же духе. За два месяца был в ШИЗО четыре раза», — поделился отец артиста.

Шарлот-старший также раскрыл отношение сына с другими заключенными. По словам мужчины, одна половина поддерживает исполнителя, а другая — нет. Он уверил, что певец ни с кем не вступал в конфликт — ни с руководством, ни с другими людьми, которые отбывают срок.

В декабре 2023 года Эдуард Шарлот стал фигурантом уголовных дел, связанных с реабилитацией нацизма и оскорблением религиозных чувств верующих. Шарлот признал вину и заверил, что совершал преступления неумышленно, принес извинения верующим и лично патриарху Кириллу. Также в его отношении были возбуждены новые дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту, уничтожает военный билет, пародирует песню «День Победы», прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла и т. д. Певца приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

18 августа 2025-го в РИА Новости сообщили, что Эдуарда Шарлота переведут из колонии-поселения в колонию общего режима.

Ранее сообщалось, что по делу телеведущей Лазаревой будут допрошены два свидетеля.

