Известного рэпера обвинили в избиении несовершеннолетнего фаната на концерте

Рэпер Lovv66 рассказал, что фанат незаконно проник в его гримерку

Рэпер Lovv66 (Иван Шабашов – настоящее имя) в беседе с Super не подтвердил, что избивал несовершеннолетнего фаната.

По данным издания, 17-летний парень подал заявление в полицию о причинении ему телесных повреждений со стороны представителей рэпера. Представители артиста заявили, что молодой человек незаконно проник в гримерку и рылся в его вещах.

В окружении Lovv66 заявили, что менеджер одернула нарушителя за капюшон куртки и вызвала охрану.

«На вопрос о том, что данное лицо делает в гримерной комнате, а также цель его исследования не принадлежащих ему вещей, он ответил, что пришёл на концерт «по спискам от артиста», после чего выбежал из комнаты и удалился в зону концертной площадки. Менеджером и иными очевидцами были даны подробные и исчерпывающие объяснения сотрудникам правоохранительных органов», — заявили представители певца.

Lovv66 выпустил свой дебютный альбом «Lovv Planet» в 2020 году. Он работал с такими артистами, как OG Buda, Seemee, Mayot, Федук, Мартин, White Punk.

