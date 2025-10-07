У Вали Карнавал подозревают долги перед налоговой

karna.val//Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валя Карнавал имеет задолженность перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным издания, у Карнавал есть задолженность по ИП в 352 тысячи рублей. «Газета.Ru» перепроверила информацию. На данный момент у блогерши нет неоплаченных начислений.

В июле вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве.

По данным Telegram-канала Mash, весной 2025 года фанатки заметили звезду в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания. После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».

Ранее у Михаила Пореченкова нашли долг в размере более полумиллиона рублей.