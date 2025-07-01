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Инстасамка обвинила Дору и Мэйби Бэйби в предательстве России: «Толкают пропаганду»

Блогерша Инстасамка назвала Дору и Мэйби Бэйби предательницами России
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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и певица Инстасамка (она же — Дарья Еропкина) обвинила исполнительниц Дору (Дарью Шиханову) и Мэйби Бэйби (Викторию Лысюк) в лицемерии и предательстве России. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Инстасамку возмутили выступления Шихановой и Лысюк на городских мероприятиях в России. Она вспомнила, что в свой последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группу «Валентин Стрыкало».

Зотеева также утверждает, что Шиханова «кривила рожу» от ребят, которые поднимали российский триколор на ее концерте.

«Что ж ты тогда выступаешь перед этими людьми? А, птичка? Зачем ты едешь выступать на День города, если ты против нашей страны? Вам не кажется, что это лицемерие?» — обратилась она к коллеге в своем посте.

Певицу Лысюк, в свою очередь, Зотеева обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности. С концерта Мэйби Бэйби, заявила блогерша, выводили ребят из-за лозунга: «Россия!». Инстасамка считает, что своими концертами артистки продолжают «толкать пропаганду» в РФ «под соусом свободы».

«Грязь только начинает просачиваться, больше инфы совсем скоро», — подытожила она.

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