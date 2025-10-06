К певице Доре ворвался сталкер в костюме Человека-паука

В Москве задержали сталкера певицы Доры (Дарья Шиханова — настоящее имя). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 35-летний фанат Доры вычислил адрес артистки и ворвался к ней в квартиру, предварительно надев костюм Человека-паука. Он залез на крышу дома певицы и забрался через окна. Исполнительница вызвала полицию.

В беседе с правоохранительными органами мужчина заявил, что хотел написать на окне Доры любовное послание. Возвращаться через крышу было неудобно. Поэтому фанат пролез в помещение. Shot отметил, что неизвестный долгое время проявляет знаки внимания исполнительнице.

1 июля рэперша Инстасамка (Дарья Еропкина) обвинила Дору и Мэйби Бэйби в лицемерии и предательстве России. Исполнительницу возмутили выступления артисток на городских мероприятиях в России. Еропкина вспомнила, что в последний альбом Доры вошли каверы на треки раскритиковавшего СВО рэпера FACE (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Валентин Стрыкало». Мэйби Бэйби, в свою очередь, Инстасамка обвинила в пропаганде «разного рода экстремистской» деятельности.

