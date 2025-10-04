Соседов требует ухода Славы со сцены: «Таких звезд нужно гнать!»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что нынешнее поведение певицы Славы (Анастасии Сланевской) связано с утратой ею «морального облика и вокальной формы». Слова эксперта передает Общественная служба новостей.

Накануне Сланевская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором предстала в черном мини-платье, хорошо подчеркивающем ее фигуру. Видео было снято в уборной заправочной станции.

«Кто такая Слава — певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов, тоже нет. Сплошное «нет» по всем фронтам», — заявил Соседов.

По словам эксперта, своим поведением Сланевская пытается привлекать внимание публики. Он вспомнил, что похожим образом поступила Алла Пугачева, когда якобы потеряла голос — «и начала всех своими романами и скандалами приманивать».

«У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», — подытожил он.

В феврале 2025 года Соседов предложил передать замок Пугачевой в подмосковной деревне Грязь под государственные нужды или снести. Он отмечал, что владелица недвижимости живет в другой стране и вряд ли вернется в Россию.

Ранее стало известно, что создатель хита «Cadillac» Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) полетел в Европу эконом-классом.