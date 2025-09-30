Сябитова объяснила, почему певице Славе сложно найти мужчину

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с URA.RU, что певице Слава сложно найти возлюбленного из-за плотного графика.

«У нее ненормированный график, строить личную жизнь просто некогда. А мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание», — отметила артистка.

Сябитова отметила, что трудности в поиске партнера — это распространенная проблема среди женщин, которые работают в сфере шоу-бизнеса. Телеведущая добавила, что статусным женщинам стоит выбирать соответствующие места, чтобы встретить мужчину «своего» круга.

В мае 2025 года Слава рассказывала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточняла, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

Слава состояла в отношениях с Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман. В 2022-м артистка сообщала, что рассталась с супругом, но спустя год пара помирилась.

Ранее Слава заразилась ковидом через пять лет после пандемии.