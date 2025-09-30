На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сябитова объяснила, почему певице Славе сложно найти мужчину

Телеведущая Сябитова заявила, что певице Славе некогда строить личную жизнь
true
true
true
close
Телеканал «Пятница!»

Телеведущая Роза Сябитова заявила в беседе с URA.RU, что певице Слава сложно найти возлюбленного из-за плотного графика.

«У нее ненормированный график, строить личную жизнь просто некогда. А мужчина не будет стоять в очереди. Он просто не впишется в график Славы, не будет ждать, когда она приедет после гастролей, отдохнет и пойдет с ним на свидание», — отметила артистка.

Сябитова отметила, что трудности в поиске партнера — это распространенная проблема среди женщин, которые работают в сфере шоу-бизнеса. Телеведущая добавила, что статусным женщинам стоит выбирать соответствующие места, чтобы встретить мужчину «своего» круга.

В мае 2025 года Слава рассказывала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточняла, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

Слава состояла в отношениях с Данилицким, который старше нее на 28 лет, с 2002 года. Официально пара не зарегистрировала свой роман. В 2022-м артистка сообщала, что рассталась с супругом, но спустя год пара помирилась.

Ранее Слава заразилась ковидом через пять лет после пандемии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами