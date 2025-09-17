На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дима Билан появился в «Простоквашино»

Певец Дима Билан принял участие в мультфильме «Простоквашино»
Okko

Певец Дима Билан принял участие в новом эпизоде мультсериала «Простоквашино». Об этом сообщили представители студии «Союзмультфильм» во «ВКонтакте».

Билан появился в премьерной серии нового сезона. В эпизоде артист поможет почтальону Печкину сделать сюрприз для няни Маргариты Егоровны. Певец также исполнит свой трек «Молния».

19 июня председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что президент России Владимир Путин может стать персонажем «Простоквашино».

По ее словам, идея включить президента в сюжет мультфильма обсуждается как часть стратегии «мягкой силы» — для продвижения российской культуры за рубежом. Слащева отметила, что президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее Киркоров предложил включить Пугачеву в школьную программу.

