Рудковская и Билан подарили Барнаулу площадку для детей с особенностями

Певец Билан и Рудковская открыли площадку для детей с особыми потребностями

Продюсер Яна Рудковская рассказала в Telegram-канале, что вместе с Димой Биланом подарила площадку для детей с особенностями развития.

Рудковская отметила, что это первая подобная площадка в Алтайском крае. Продюсер и Билан полностью оплатили ее постройку.

«Решение о том, чтобы заказать ее и оплатить, мы приняли незамедлительно после того, как после нашего ледового шоу волонтеры Михутки показали нам место в парке. И вот этот день настал. Мы с Димой хотели прилететь, но не смогли вылететь по понятным причинам, но мы придумали телемост. Барнаул — Москва! Мы с Димой очень счастливы!» — поделилась продюсер.

Билан пожелал, чтобы эта площадка принесла много радости детям. Он понадеялся на дальнейшее сотрудничество с волонтерскими организациями.

30 сентября Рудковская сообщила, что хочет восстановить заброшенную дачу Карла Фаберже.

По словам Рудковской, поместье было давно разграблено большевиками. На данный момент здание находится в аварийном состоянии. Продюсер назвала дачу душой ушедшей эпохи.

Ранее Рудковская захотела сделать из дачи Фаберже бутик-отель.