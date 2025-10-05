Дочь Борисовой заявила, что ее шантажируют

Дочь телеведущей Даны Борисовой сообщила в Telegram-канале, что ее шантажируют.

Борисова-младшая рассказала, что получает угрозы от бывшего возлюбленного. По словам девушки, молодой человек решил ей «отомстить» и начал запугивать тем, что сольет ее фото интимного характера.

«Скидывает эти фотографии в каналы моих друзей. В целом, я сама виновата, сочувствия не ищу, но просто хотела рассказать ситуацию со своей стороны и предупредить», — поделилась дочь телеведущей.

Позже Борисова-младшая показала скриншот переписки с экс-возлюбленным, где тот берет свои слова обратно.

«Я не солью тебя. К сожалению или к счастью, я не такой человек. Как бы больно мне ни было», — написал экс-бойфренд девушки.

В сентябре Дана Борисова назвала возлюбленного дочери Полины, продюсера Артура Якобсона, любителем дешевых пиар-поводов.

По словам Борисовой, в 2024-м она рассорилась с Якобсоном окончательно. Она призналась, что не хочет вдаваться в детали конфликта.

