Про Басту снимут байопик

Режиссер Стас Иванов снимет байопик про рэпера Басту (Василий Вакуленко – настоящее имя). Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Проект получил название «Баста. Начало Игры». Ранее Иванов работал над такими картинами, как «ЮЗЗЗ», «Спасти босса», «Хирург», «Охота», «Конец невинности». Премьера запланирована на 2026 год.

Вакуленко начал свою музыкальную карьеру в 16 лет. В 1997 году он стал участником группы «Психолирик», которая в 1999 году была преобразована в «Касту». В 2006 году вышел дебютный альбом рэпера «Баста 1». А через год певец стал совладельцем лейбла «Gazgolder». В январе 2024 года Баста стал рекордсменом по количеству слушателей на «Яндекс Музыке», обогнав Анну Asti и Инстасамку.

В апреле 2024-го Вакуленко сообщил, что не планирует выпускать альбомы в рамках проекта «Баста». Он признался, что сейчас работает над синглами. За 2023-й он выпустил 24 песни.

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.