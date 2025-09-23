Стало известно о многомиллионной прибыли Басты на лейбле

Рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) заработал на лейбле «Газгольдер» несколько миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, за 2024-й «ГАЗГОЛЬДЕР-РЕКОРД» получил 17,6 миллионов рублей выручкой, чистая прибыль из которой составила 15,9 миллионов рублей. Отмечается, что за 2023-й артист получил около 1,7 миллионов рублей с лейбла.

В мае Баста увеличил прибыль своего ресторана. ООО «Фрэнк Бай Баста» заработало 393 миллиона 628 тысяч рублей выручки за 2024 года при прибыли в 385 млн 9 рублей. Это на почти 181 миллион больше, чем за 2023-й. В позапрошлом году компания получила 217 миллионов 344 тысячи выручки с прибылью в 212 миллионов 965 тысяч рублей.

Вакуленко открыл ресторан «Frank by Баста» в апреле 2019 года. На данный момент в России открыто 19 заведений сети.

В сентябре Баста подал заявление в Роспатент на регистрацию товарного знака «Brutal Ghost». В случае регистрации патента артист сможет продавать под ним спортивные наряды, нижнее белье, варежки, перчатки, галстуки, обувь, куртки, платья, свитера, халаты, юбки, рубашки и прочие элементы одежды.

Ранее сообщалось, что про Басту снимут байопик.