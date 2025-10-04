На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Требуют конфисковать»: Блиновская рискует потерять глэмпинг-бизнес из-за долгов

Mash: долю Блиновской в сети глэмпингов потребовали конфисковать из-за долгов
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

У блогерши Елены Блиновской могут конфисковать долю в компании ООО «Ветер», которая управляет сетью глэмпингов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бизнес-империя Блиновской формально контролировалась через ее супруга Алексея, владевшего 25% компании. Однако незадолго до признания «королевы марафонов» банкротом мужчина вышел из состава учредителей.

«Финуправляющая требует признать сделку недействительной и забрать долю в счет налоговых долгов инфобизнесменки», — сказано в посте.

До этого Блиновская планировала создать сеть из 30 глэмпингов у водоемов в Карелии, Татарстане, Астрахани, Ленинградской и Иркутской областях, а также за рубежом. По данным Mash, в 2024 году ООО «Ветер» показало выручку в 789,3 млн рублей (+19% к 2023 году), но чистая прибыль оказалась «минимальной».

В марте Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее звездный организатор обвинил ресторан Булановой в невыплате гонорара.

