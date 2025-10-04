На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
От ресторана Булановой требуют 2 млн рублей долга за новогоднюю ночь

Shot: звездный организатор обвинил ресторан Булановой в невыплате гонорара
Владимир Астапкович/РИА Новости

От ресторана Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» требуют 2 млн рублей долга за новогоднюю ночь. Об этом сообщило издание «Shot Проверка».

Звездный организатор мероприятий Андрей в беседе с журналистами рассказал, что 31 декабря в ресторане состоялся праздник, однако руководство якобы не выплатило деньги подрядчикам и артистам мероприятия, где также выступала сама Буланова.

По словам Андрея, только ему задолжали почти 900 тысяч рублей за техническое оснащение мероприятия и работу в декабре – январе.

До этого подрядчик уже работал с рестораном, но таких инцидентов не было. Когда пострадавший обратился к владельцам заведения, сперва ему обещали выплатить деньги потом, а после, по его словам, игнорировали.

Накануне ресторан Татьяны Булановой обвинили в невыплате зарплаты за работу в новогодние праздники и предложении уволиться по собственному желанию.

Ранее у Игоря Николаева нашли налоговые задолженности.

