Основатель «Агаты Кристи» сравнил личную свободу в России и Европе

Личная свобода в России более поощряема, чем в Европе. Таким мнением с «Пятым каналом» во время музыкального шоу-презентации нового альбома певицы Elena Jaya поделился российский рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

По его словам, в западных странах создали условия, которые мешают проявлению просветленности. Музыкант отметил, что в Европе жители обращают больше внимания на свою внешность и то, что о них думают окружающие. При этом в российских городах поощряется личная свобода, а также разница мнений.

«У нас личная свобода более поощрима. Есть этика отношений, но мы допускаем, что люди разные, и что каждый может вести себя по-разному, есть разница мнений и так далее», — признался Самойлов.

В марте основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что планирует снять художественный фильм о своем творческом пути. Он вспомнил вышедшие недавно байопики о российских музыкантах и отметил, что возьмет небольшую паузу перед тем, как реализовать свой проект. Самойлов признался, что в первую очередь будет ориентироваться на то, чтобы картина получилась интересной, и только потом решит, будет ли это байопик или нет.

Ранее солист «Агаты Кристи» назвал условие для прощения покинувших Россию артистов.