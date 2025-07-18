На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Основатель «Агаты Кристи» сравнил личную свободу в России и Европе

Музыкант Самойлов: личная свобода в России более поощряема, чем в Европе
true
true
true
close
Татарка FM/RUTUBE

Личная свобода в России более поощряема, чем в Европе. Таким мнением с «Пятым каналом» во время музыкального шоу-презентации нового альбома певицы Elena Jaya поделился российский рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

По его словам, в западных странах создали условия, которые мешают проявлению просветленности. Музыкант отметил, что в Европе жители обращают больше внимания на свою внешность и то, что о них думают окружающие. При этом в российских городах поощряется личная свобода, а также разница мнений.

«У нас личная свобода более поощрима. Есть этика отношений, но мы допускаем, что люди разные, и что каждый может вести себя по-разному, есть разница мнений и так далее», — признался Самойлов.

В марте основатель и солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал, что планирует снять художественный фильм о своем творческом пути. Он вспомнил вышедшие недавно байопики о российских музыкантах и отметил, что возьмет небольшую паузу перед тем, как реализовать свой проект. Самойлов признался, что в первую очередь будет ориентироваться на то, чтобы картина получилась интересной, и только потом решит, будет ли это байопик или нет.

Ранее солист «Агаты Кристи» назвал условие для прощения покинувших Россию артистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами