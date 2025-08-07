Основатель «Агаты Кристи» рассказал о работе над новым альбомом

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался, что ведет работу над новым студийным альбомом. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

По его словам, материал, который он вынашивал несколько лет, станет «творческой исповедью».

«Альбом такой философский и <…> автобиографический в плане <…> творческой истории», — пояснил Самойлов.

Музыкант уточнил, что использовал старые песни, которые написал еще в 1986 году, однако, переосмыслил их. Альбом находится на стадии финальной записи, его будет отличать зрелое звучание, добавил артист.

«Это, наверное, самое главное, потому что, когда мы в юности что-то сочиняем, мы немножко говорим не от первого лица. У нас герои песен вымышленные. Что касается сейчас, то больше уже позиции человека, меня, то есть в лирическом герое <…> узнается сам я», — сказал он.

В июле Вадим Самойлов говорил, что личная свобода в России более поощряема, чем в Европе. По его словам, в западных странах создали условия, которые мешают проявлению просветленности. Музыкант отметил, что в Европе жители обращают больше внимания на свою внешность и то, что о них думают окружающие. При этом в российских городах поощряется личная свобода, а также разница мнений.

