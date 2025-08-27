На канале Дмитрия Маликова появилось домашнее видео: «Меня застукали»

Певец Дмитрий Маликов поделился в Telegram-канале забавным видео, на котором предстал в шортах с принтом в виде сердец.

Артист сопроводил публикацию фразой: «Застукали меня в домашке!» На видео Маликов стоял в шортах с сердечками и белой рубашке напротив рояля. Фанаты оценили креативный подход артиста.

«Веселые труселя»; «Вдохновение — вещь внезапная, может застукать и в домашке, и без домашки, например, в душе»; «Наконец-то интересный контент», — написали интернет-пользователи под постом.

В июле Маликов показал, как изменился за 30 лет. Он опубликовал фото, на которых едва уловимы изменения во внешности артиста. Один из кадров, уточнил певец, взят из клипа «Выпью до дна» 1995 года, а второй — его нового музыкального ролика «Вне времени».

В ноябре 2024 года врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объясняла, что секрет моложавого вида певца Дмитрия Маликова заключается в «офигенной генетике». Также специалист уверяла, что в миловидном лице артиста отражается его внутренний мир. Она подчеркивала, что артист не прибегал к помощи пластических хирургов ради сохранения молодости.

Ранее Волочкова призналась, что не может простить свою мать.