На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На канале Дмитрия Маликова появилось домашнее видео: «Меня застукали»

Певец Дмитрий Маликов снялся в домашних шортах с сердечками
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Дмитрий Маликов»

Певец Дмитрий Маликов поделился в Telegram-канале забавным видео, на котором предстал в шортах с принтом в виде сердец.

Артист сопроводил публикацию фразой: «Застукали меня в домашке!» На видео Маликов стоял в шортах с сердечками и белой рубашке напротив рояля. Фанаты оценили креативный подход артиста.

«Веселые труселя»; «Вдохновение — вещь внезапная, может застукать и в домашке, и без домашки, например, в душе»; «Наконец-то интересный контент», — написали интернет-пользователи под постом.

В июле Маликов показал, как изменился за 30 лет. Он опубликовал фото, на которых едва уловимы изменения во внешности артиста. Один из кадров, уточнил певец, взят из клипа «Выпью до дна» 1995 года, а второй — его нового музыкального ролика «Вне времени».

В ноябре 2024 года врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объясняла, что секрет моложавого вида певца Дмитрия Маликова заключается в «офигенной генетике». Также специалист уверяла, что в миловидном лице артиста отражается его внутренний мир. Она подчеркивала, что артист не прибегал к помощи пластических хирургов ради сохранения молодости.

Ранее Волочкова призналась, что не может простить свою мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами