На прощании с Бушковым предложили учредить премию имени писателя

Прощание с российским писателем Александром Бушковым прошло в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

К могиле писателя на кладбище Бадалык пришли проститься с литератором десятки горожан.

На прощании с писателем присутствовал министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Он назвал творчество писателя частью русской культуры. В свою очередь, главный редактор альманаха «Енисей» Николай Юрлов предложил учредить литературную премию имени Бушкова.

«Такая премия будет одновременно стимулировать наших литераторов к творчеству, и в то же время сохранит память об Александре Александровиче», — сказал он.

Александра Бушкова не стало 29 сентября, у него произошла остановка сердца. Писателю было 69 лет. Обрел популярность благодаря циклам романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог». По книге «Охота на пиранью» в 2006 году был снят одноименный боевик с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем.

Ранее сообщалось о последней книге Александра Бушкова.