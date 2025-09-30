На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина смерти Александра Бушкова

Писателю Александру Бушкову диагностировали ишемию перед смертью
true
true
true
close
Telegram-канал Mash

Писатель Александр Бушков умер от остановки сердца. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга и коллегу публициста Дмитрия Иванова.

По словам Иванова, Бушкова госпитализировали в середине сентября. В больнице ему диагностировали пневмонию и ишемию. Как отметил мужчина, писатель находился в сознании, но не мог вставать. 29 сентября у него остановилось сердце. Медики пытались реанимировать публициста, но не смогли.

Популярность среди читателей Бушков приобрел в середине 1990-х, после выхода фэнтези-дилогии «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Он работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, а также писал публицистические тексты на исторические темы. В течение карьеры писатель был неоднократно номинирован на премии «Аэлита» и «Роскон». Книга Бушкова «Охота на пиранью» легла в основу сценария фильма режиссера Андрея Кавуна с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем.

Ранее умер композитор Юрий Чернавский.

