Из подмосковного замка Пугачевой предложили сделать детский дом или снести

Музкритик Соседов заявил, что замок Пугачевой можно превратить в детский дом

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил передать замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь под государственные нужды. Его слова передает REGIONS.

Соседов отметил, что владелица замка живет в другой стране и вряд ли вернется в Россию. Он считает, что недвижимость Пугачевой можно превратить в детский дом, библиотеку или отдать под гуманитарные нужды.

«Какой смысл в этом огромном и пустом замке, который никому сегодня не нужен, а территорию занимает? Тогда либо детям отдать, либо стереть с лица земли», — заявил телеведущий.

6 февраля СМИ сообщали, что замок Аллы Пугачевой в Грязи покрылся ржавчиной и пришел в упадок. По данным Life со ссылкой на SHOT, у особняка начали выцветать стены, появился слой плесени, а с крыш отваливается кирпичная кладка.

«Если он на ладан дышит, то вряд ли найдется какой-то энтузиаст, который не пожалеет денег и купит этот дом. Туда нужно еще целое состояние вложить, чтобы отремонтировать», — подчеркнул Соседов.

Музыкальный критик уточнил, что лично не видел подмосковную недвижимость российской исполнительницы.

«Мне ни Пугачева, ни ее дома абсолютно не интересны. <…> Но я сомневаюсь, что ее величество поселится вновь в здании, которое уже трещит по швам», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин назвал Ирину Дубцову сбитым летчиком.