Адвокат Газманова рассказал о судьбе дела о мошенничестве с деньгами певца

Адвокат Кузьмин: Газманов обратился в Московский городской суд из-за мошенника
Пресс-служба администрации Московской области

Адвокат народного артиста России Олега Газманова Роман Кузьмин рассказал, что певец обратился в Московский городской суд с делом о мошенничестве. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Мы были вынуждены обратиться к председателю Московского городского суда с просьбой разобраться в происходящем, по мере возможности дать оценку и в целом не допустить принятия неправильного судебного решения», — сказал Кузьмин.

Специалист подчеркнул, что представители Газманова намерены соблюдать законодательство России и с большим уважением относятся к суду.

В правоохранительные органы артист был вынужден обратиться из-за подозрений, что он и его супруга стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот якобы собирался использовать в качестве инвестиций.

После он отказался выплачивать долг и проценты по нему. Артист заявляет, что в инвестировании не участвовал и во время займа и после не знал, куда именно Саркисян собирался вкладывать деньги.

18 сентября Газманов дал показания в Следственном комитете по делу о мошенничестве.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что у него остался неприятный осадок после инцидента с таксистом-мошенником в Турции.

