Названо количество потерпевших по делу Газманова

В деле о мошенничестве с деньгами Газманова нашли четырех потерпевших
Владимир Трефилов/РИА Новости

В ходе заседания Московского городского суда названо количество потерпевших по делу народного артиста России Олега Газманова. Об этом пишет «Пятый канал».

Среди потерпевших в деле о мошенничестве оказались четверо — сам Газманов, его жена, сын и предпринимательница Марина Лебедева. Также суд подтвердил арест экс-друга семьи артиста Геворка Саркисяна до 6 октября.

Саркисяна обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

На заседании адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на более мягкую, но прокурор настаивал на сохранении решения суда.

Олег Газманов обратился в Московский городской суд с делом о мошенничестве в сентябре этого года. Певец заявил, что он и его супруга стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот якобы собирался использовать в качестве инвестиций. Это были деньги, которые артист откладывал на пенсию.

После мужчина отказался выплачивать долг и проценты по нему. Артист заявляет, что в инвестировании не участвовал и не знал, куда именно Саркисян собирался вкладывать деньги.

