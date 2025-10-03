Известного журналиста судят после угроз Эрдогану

Заключенный в тюрьму известный турецкий журналист Фатих Алтайли предстал в пятницу перед судом после угроз президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает Associated Press.

Ведущего популярного YouTube-канала Алтайли задержали в собственном доме в июне и обвинили в публикации и публичном распространении угроз в адрес президента. Ему грозит как минимум пятилетний тюремный срок. 63-летний Алтайли категорически отрицает обвинение.

После опроса, показавщего, что более 70% населения Турции выступают против пожизненного президентства Эрдогана, Алтайли заявил, что он не удивлен результатами опроса и что турецкий народ часто меняет власть насильственным способом.

Он напомнил о моментах истории, когда турки избавлялись от надоевших им султанов.

На первом слушании Алтайли отверг обвинение, заявив, что на протяжении всей своей карьеры неизменно поддерживал людей в уязвимом положении и не собирался никому угрожать.

«За более чем 40 лет моей профессиональной деятельности — и за всю мою жизнь — я никогда не угрожал ни одному человеку, слабее или сильнее меня. Напротив, это мне всегда угрожали», — сказал он.

Суд отклонил ходатайство адвокатов Алтайли об освобождении из тюрьмы до окончания судебного разбирательства и отложил рассмотрение дела до 26 ноября.

Несмотря на заключение, журналист, обозреватель и телеведущий продолжает публиковать новости и политические комментарии на своем канале через письма, которые передают его адвокаты и зачитывают вслух его помощники.

