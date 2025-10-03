На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судья назвал тюремный срок, грозящий Пи Дидди

Судья заявил, что Пи Дидди грозит от шести до семи лет лишения свободы
Jane Rosenberg/Reuters

Судья по делу рэпера и продюсера Шона Комбса (Пи Дидди, Diddy) назвал тюремный срок, грозящий ему после обвинений в сексуальном насилии и перевозке людей с целью занятия проституцией. Об этом сообщает Sky News.

Прокуроры требовали для Комбса более 11 лет тюрьмы, защита просила о сроке не более 14 месяцев. Судья заявил, что рекомендует придерживаться срока от чуть менее шести до чуть более семи лет лишения свободы. Это означает, что независимо от того, как в суде 3 октября будут представлены аргументы обвинения и защиты, Комбс почти наверняка отсидит этот срок.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.

В начале августа адвокаты Пи Дидди подтвердили, что попросили президента США Дональда Трампа о помиловании.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди может сесть в тюрьму на 11 лет.

