Судья назвал тюремный срок, грозящий Пи Дидди

Судья заявил, что Пи Дидди грозит от шести до семи лет лишения свободы

Судья по делу рэпера и продюсера Шона Комбса (Пи Дидди, Diddy) назвал тюремный срок, грозящий ему после обвинений в сексуальном насилии и перевозке людей с целью занятия проституцией. Об этом сообщает Sky News.

Прокуроры требовали для Комбса более 11 лет тюрьмы, защита просила о сроке не более 14 месяцев. Судья заявил, что рекомендует придерживаться срока от чуть менее шести до чуть более семи лет лишения свободы. Это означает, что независимо от того, как в суде 3 октября будут представлены аргументы обвинения и защиты, Комбс почти наверняка отсидит этот срок.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.

В начале августа адвокаты Пи Дидди подтвердили, что попросили президента США Дональда Трампа о помиловании.

