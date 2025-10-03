На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Пи Дидди назвал рэпера своим героем в суде и довел отца до слез

Рэпер Пи Дидди разрыдался в суде, увидев сыновей и дочерей
true
true
true
close
Elizabeth Williams/AP

Рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) разрыдался в суде, увидев своих сыновей и дочерей, пришедших просить о его освобождении. Об этом сообщает Sky News.

Старший ребенок, приемный сын рэпера Куинси Браун, заявил о безоговорочной любви к отцу, и сказал, что тот изменился и усвоил урок. Джастин Комбс, в свою очередь, попросил суд дать его отцу второй шанс. Кристиан Комбс, в свою очередь, заверил, что отец всегда учил его относиться к женщинам с уважением и так же относился к своей жене.

«Он мой герой, всегда был моим героем и всегда будет моим героем», — сказал он.

Дочери Комбса заявили, что также просят дать отцу шанс на исцеление и верят в него.

Дидди, слушая своих детей, не смог сдержать слез и обхватил голову.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.

В начале августа адвокаты Пи Дидди подтвердили, что попросили президента США Дональда Трампа о помиловании.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди может сесть в тюрьму на 11 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами