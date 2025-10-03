Сын Пи Дидди назвал рэпера своим героем в суде и довел отца до слез

Рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) разрыдался в суде, увидев своих сыновей и дочерей, пришедших просить о его освобождении. Об этом сообщает Sky News.

Старший ребенок, приемный сын рэпера Куинси Браун, заявил о безоговорочной любви к отцу, и сказал, что тот изменился и усвоил урок. Джастин Комбс, в свою очередь, попросил суд дать его отцу второй шанс. Кристиан Комбс, в свою очередь, заверил, что отец всегда учил его относиться к женщинам с уважением и так же относился к своей жене.

«Он мой герой, всегда был моим героем и всегда будет моим героем», — сказал он.

Дочери Комбса заявили, что также просят дать отцу шанс на исцеление и верят в него.

Дидди, слушая своих детей, не смог сдержать слез и обхватил голову.

В июле 2025 года суд присяжных признал Пи Дидди виновным в перевозке людей с целью занятия проституцией и оправдал по самым серьезным обвинениям — сговору с целью рэкета и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Комбсу грозило пожизненное заключение, теперь ему могут назначить до 20 лет лишения свободы.

В начале августа адвокаты Пи Дидди подтвердили, что попросили президента США Дональда Трампа о помиловании.

Ранее сообщалось, что Пи Дидди может сесть в тюрьму на 11 лет.