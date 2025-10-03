Помощница Краско рассказала, что оставил ей актер: «Очки и шарф»

Сиделка актера Ивана Краско Дарья Пашкова рассказала о своих отношениях с актером Иваном Краско. В разговоре со «СтарХитом» она рассказала, что оставил ей артист после кончины.

По словам Дарьи, семья разрешила ей сохранить несколько ценных вещей Краско.

«Очки, шарф и фотографии. Марина, его дочка из Нью-Йорка, сказала, чтобы я оставила их себе», — поделилась она.

Женщина также упрекнула в цинизме тех, кто высмеивал ее очевидное горе на прощании с актером. По словам Пашковой, у них с Краско была сильная любовная связь. Наличие интимной связи с артистом она опровергла. Помощница утверждает, что их отношения были похожи на отношения дедушки и внучки.

«Я постоянно его спрашивала, мол, почему к вам тянутся молодые девушки. Он мне на это отвечал: «Даша, я этот вопрос себе сам задаю и не понимаю. Наверное, я молод душой», — говорит она.

Ивана Краско не стало в августе 2025 года после продолжительной болезни.

Краско был женат четыре раза, воспитал двух дочерей и трех сыновей. Среди них наиболее известен актер Андрей Краско (1957 – 2006 гг.). Последней супругой актера стала его бывшая ученица Наталья Шевель, которая была младше него на 60 лет. Также, по данным СМИ, у актера есть внебрачная дочь, родившаяся, когда он состоял во втором браке.

Накануне стало известно ,что Краско не владел практически никаким имуществом.

Ранее сын Краско рассказал о последних днях жизни артиста.