Сын Краско — о последних днях жизни артиста: «Уже просто хотел отдыхать»

Младший сын Ивана Краско Федор признался, что отец осознавал приближение конца и готовился к нему. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Федора, народный артист России спокойно принимал происходящее, отказываясь от еды и воды в последние дни жизни. Сыновья, которые все это время находились рядом с ним на даче в Грузино, обеспечивали артиста необходимым уходом.

«Мы кормили его, поили, давали лекарства. Выводили папу на свежий воздух. Он любил посидеть на его любимом крылечке, где он всегда любил беседовать с гостями и домочадцами», — отметил наследник.

Однако, вспомнил Краско, в последние дни жизни отец полностью отстранился от внешнего мира — перестал слушать радио и обсуждать новости. Его главным желанием было обрести покой и умиротворение.

«Он уже просто хотел отдыхать. Ему было интересно одно — спокойно провести время. Он хотел убедиться, что все у всех хорошо, и спокойно уйти», — рассказал Федор.

23 сентября исполняется 95 лет со дня рождения актера театра и кино Ивана Краско, прославившегося долгой службой в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, а также съемками в многочисленных фильмах и сериалах. Актера не стало в августе 2025 года после продолжительной болезни.

