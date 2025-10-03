В мэрии Сочи объяснили появление строчек из песни Оксимирона в олимпиаде

В пресс-службе мэрии Сочи после проведенной проверки подтвердили, что в местной олимпиаде по русскому языку был использован текст из песни рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров). Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне из соцсетей стало известно, что в одном из олимпиадных заданий 11-класникам следовало ответить на вопрос, включающий текст песни рэпера, имя исполнителя при этом не указывалось. Школьникам предлагали дополнить строчки из песни, а также определить жаргонное существительное.

В сочинской администрации уточнили, что это стандартная и рекомендованная практика для обеспечения высокого уровня и преемственности олимпиадных материалов.

«Данные задания не использовались впервые, они уже прошли многоуровневую проверку и апробацию в других регионах России в рамках официальной процедуры Всероссийской олимпиады школьников. <...> Для анализа была приведена лишь одна строчка текста, представленная как объект лингвистического исследования», — уточнили представители мэрии.

По словам представителей администрации, главный и единственный акцент, который преследовали разработчики, — изучение русского языка, таким образом, это задание является легитимным, апробированным и полностью соответствует целям олимпиады — развитию лингвистического мышления и знаний о системе русского языка.

В мэрии также обратили внимание на то, что рэп в таком контексте рассматривается не как элемент субкультуры или возможность популяризации исполнителя, а как одна из современных форм словесного искусства, в которой важен поэтический текст. От педагога-филолога, уточнили в администрации, невозможно потребовать глубоких познаний в музыкальных жанрах и современных авторов.

В управлении по образованию и науке администрации Сочи в будущем примут меры для избежания подобных вопросов, а олимпиадные задания будут в будущем дополнительно анализировать.

Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова в реестр иностранных агентов.

В 2022 году Оксимирон стал участником серии благотворительных концертов в пользу пострадавших на Украине, которые проходили за границей. Он также был объявлен в розыск на территории РФ и внесен в соответствующую базу МВД по причине уклонения от исполнения обязанностей иноагента.

В октябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». В московской прокуратуре нашли в ней «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганду идей терроризма, оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

