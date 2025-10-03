Осудивший СВО рэпер купил квартиру матери детей Дурова в Петербурге

Экс- участник объединения «Антихайп», рэпер Booker (настоящее имя — Федор Игнатьев), стал новым владельцем квартиры, которая ранее принадлежала Ирине Болгар — бывшей избраннице основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Стоимость квартиры, расположенной в историческом здании 1917 года на Васильевском острове в Петербурге, составила 15,5 млн рублей. Средства на приобретение недвижимости артист заработал благодаря успешным концертам и продажам мерча.

SHOT называет жилье «ветхим гнездышком», отмечая, что оно нуждается в ремонте. Telegram-канал сопровождает публикацию кадрами, сделанными, предположительно, в бывшей квартире Болгар, которые подтверждают необходимость обновления помещения.

Карьера Booker стартовала в 2014 году после рэп-баттла со Славой КПСС. Сейчас 30-летний исполнитель активно гастролирует по России: он планирует выступления в семи городах России до конца 2025 года, в том числе в Москве и Петербурге.

В 2022-м Игнатьев осудил специальную военную операцию России на Украине, однако впоследствии — в апреле того же года — он побывал в Херсоне, где помог эвакуировать четырех человек и передал на помощь жителям 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что рэпер Тимбалэнд прилетел в Москву ради концерта за 40 млн рублей.