На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Осудивший СВО рэпер купил квартиру матери детей Дурова в Петербурге

SHOT: рэпер Booker стал новым владельцем квартиры Болгар за 15,5 млн рублей
true
true
true
close
fedyabooker/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс- участник объединения «Антихайп», рэпер Booker (настоящее имя — Федор Игнатьев), стал новым владельцем квартиры, которая ранее принадлежала Ирине Болгар — бывшей избраннице основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Стоимость квартиры, расположенной в историческом здании 1917 года на Васильевском острове в Петербурге, составила 15,5 млн рублей. Средства на приобретение недвижимости артист заработал благодаря успешным концертам и продажам мерча.

SHOT называет жилье «ветхим гнездышком», отмечая, что оно нуждается в ремонте. Telegram-канал сопровождает публикацию кадрами, сделанными, предположительно, в бывшей квартире Болгар, которые подтверждают необходимость обновления помещения.

Карьера Booker стартовала в 2014 году после рэп-баттла со Славой КПСС. Сейчас 30-летний исполнитель активно гастролирует по России: он планирует выступления в семи городах России до конца 2025 года, в том числе в Москве и Петербурге.

В 2022-м Игнатьев осудил специальную военную операцию России на Украине, однако впоследствии — в апреле того же года — он побывал в Херсоне, где помог эвакуировать четырех человек и передал на помощь жителям 1,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что рэпер Тимбалэнд прилетел в Москву ради концерта за 40 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами