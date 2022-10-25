Песню Oxxxymiron «Последний звонок» признали экстремистской

close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Замоскворецкий суд Москвы признал песню рэпера Oxxxymiron (Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом), настоящее имя Мирон Федоров) «Последний звонок» экстремистской, передает РИА Новости.

Известно, что в ходе судебного заседания прокурор попросила признать текст «Последнего звонка» экстремистским, направить решение суда в Минюст для включения песни в список экстремистских материалов. Кроме того, прокурор попросила о направлении решения суда в Роскомнадзор для ограничения доступа к композиции.

В московской прокуратуре нашли в песне «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганду идей терроризма, оправдания насильственных действий и идеологии насилия». «Нахождение информационного материала в свободном доступе угрожает конституционному строю», — заверила представитель истца.

Рэпер и его представитель не присутствовали на суде — повестку в суд они не получали. Сам рэпер или его представитель на заседание не явились. По сведениям суда, повестка была отправлена надлежащим образом, но не получена ответчиком.

Отмечается, что видеоролики с треком, о котором шла речь в иске, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.

Oxxxymiron в начале октября был включен Министерством юстиции в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть