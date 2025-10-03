На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Объявленный в розыск Оксимирон стал частью школьной программы по русскому языку

SHOT: на олимпиаде по русскому языку в РФ использовали строки из Оксимирона
true
true
true
close
Евгения Новоженина/РИА Новости

На олимпиаде по русскому языку обнаружили задание, в котором ученикам предлагают проанализировать строчку из трека «Я хейтер» рэпера Мирона Федорова, известного как Оксимирон. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, первыми с подобным форматом заданий столкнулись ученики 11-х классов школы №25 в Сочи. Им предложили провести лингвистический анализ строки: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». Автор текста был обозначен в задании как «известный рэпер» — без имени и уточнения, что в России Федоров признан иностранным агентом.

В 2022 году Оксимирон стал участником серии благотворительных концертов в пользу пострадавших на Украине, которые проходили за границей. Он также был объявлен в розыск на территории РФ и внесен в соответствующую базу МВД по причине уклонения от исполнения обязанностей иноагента.

В октябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». В московской прокуратуре нашли в ней «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганду идей терроризма, оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

Ранее в Госдуме призвали Shaman не лезть в политику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами