Объявленный в розыск Оксимирон стал частью школьной программы по русскому языку

SHOT: на олимпиаде по русскому языку в РФ использовали строки из Оксимирона

На олимпиаде по русскому языку обнаружили задание, в котором ученикам предлагают проанализировать строчку из трека «Я хейтер» рэпера Мирона Федорова, известного как Оксимирон. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, первыми с подобным форматом заданий столкнулись ученики 11-х классов школы №25 в Сочи. Им предложили провести лингвистический анализ строки: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». Автор текста был обозначен в задании как «известный рэпер» — без имени и уточнения, что в России Федоров признан иностранным агентом.

В 2022 году Оксимирон стал участником серии благотворительных концертов в пользу пострадавших на Украине, которые проходили за границей. Он также был объявлен в розыск на территории РФ и внесен в соответствующую базу МВД по причине уклонения от исполнения обязанностей иноагента.

В октябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». В московской прокуратуре нашли в ней «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганду идей терроризма, оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

Ранее в Госдуме призвали Shaman не лезть в политику.