В Госдуме призвали Shaman не лезть в политику

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал певца Shaman (Ярослава Дронова) за то, что тот подарил политическую партию «Мы» своей избраннице Екатерине Мизулиной. Слова парламентария передает Общественная служба новостей.

«Дронов, если кто забыл, он музыкант! Вот пусть и занимается музыкой, пением и так далее, ему в политике нечего делать», — заявил Милонов.

Парламентарий предложил законодательно ограничить возможность звездам шоу-бизнеса занимать государственные посты. Милонов настоял на обязательном наличии профильного образования для тех, кто хочет заниматься политикой.

«Более того, я считаю абсолютно неправильным, когда он дарит Мизулиной политическую партию. Это нарушение конституционного строя», — добавил Милонов.

Депутат призвал представителей шоу-бизнеса сосредоточиться на своей основной деятельности, оставив политические решения профессионалам.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной Екатерине Мизулиной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

27 сентября Дронов подтвердил существование своей партии «Мы». Он опубликовал ролик, в котором со своей возлюбленной — главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной — накрывает большой стол для жителей Коломны.

