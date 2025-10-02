«Появились задержки в развитии»: раскрыты подробности госпитализации 3-летнего сына Лерчек

Трехлетний сын блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) продолжает находиться в больнице после того, как на него упал стол. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Врачи диагностировали у Льва Чекалина ушиб легкого. Первоначально существовали опасения относительно возможного повреждения сердца у мальчика, которые не подтвердились.

По информации Telegram-канала, состояние ребенка оценивается как стабильное, однако период восстановления займет еще некоторое время. Саму Лерчек временно освободили из-под домашнего ареста, чтобы она могла находиться рядом с сыном в больнице.

Также SHOT раскрывает, что у самой блогерши начались проблемы с ногами из-за постоянного нахождения дома: ей диагностировали неврому Мортона — доброкачественное утолщение в области подошвенного нерва стопы, а старшему сыну необходимо специальное санаторно-курортное лечение из-за астмы.

«Лерчек пожаловалась, что у ее детей появились задержки в развитии на фоне домашнего ареста», — также сказано в посте.

8 сентября блогерам Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. По данным прокуратуры, обвиняемые уведомлены о завершении расследования, в настоящий момент они знакомятся с материалами дела. Отмечается, что соучастник блогеров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

