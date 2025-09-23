На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Грома» назвал свой литературный топ-7

Актер Кай Гетц назвал топ-7 книг, повлиявших на его карьеру и мировоззрение
true
true
true
close
Книжный сервис «Строки»

Молодой актер Кай Гетц, получивший известность благодаря роли в фильме «Гром: Трудное детство», представил подборку литературных произведений, оказавших значительное влияние на его творческую карьеру и мировоззрение. Список любимых книг артиста был предоставлен «Газете.Ru» книжным сервисом «Строки».

В топ-5 вошли как классические произведения мировой литературы, так и профессиональная литература для актеров: «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Путь актера» Михаила Чехова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Список звезды фильма «Гром: Трудное детство» дополняют не менее знаковые произведения — «Шинель» Николая Гоголя и «Война и мир» Льва Толстого.

Накануне стало известно, что 1 октября 2025 года состоится премьера детективного триллера «Бар «Один звонок», в котором Кай Гетц получил одну из ролей. Актер признавался, что неожиданным коллегой на съемках для него стал блогер Егор Шип.

«Он немного стеснялся и нервничал, но так как у нас была очень теплая атмосфера на площадке, я думаю, он смог это прочувствовать и не выдавать фальшивых эмоций в кадре», — поделился Гетц.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того света.

Ранее стало известно, что на ТВ пройдет марафон лидеров советского кинопроката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами