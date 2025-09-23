Звезда «Грома» назвал свой литературный топ-7

Молодой актер Кай Гетц, получивший известность благодаря роли в фильме «Гром: Трудное детство», представил подборку литературных произведений, оказавших значительное влияние на его творческую карьеру и мировоззрение. Список любимых книг артиста был предоставлен «Газете.Ru» книжным сервисом «Строки».

В топ-5 вошли как классические произведения мировой литературы, так и профессиональная литература для актеров: «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса, «Путь актера» Михаила Чехова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Список звезды фильма «Гром: Трудное детство» дополняют не менее знаковые произведения — «Шинель» Николая Гоголя и «Война и мир» Льва Толстого.

Накануне стало известно, что 1 октября 2025 года состоится премьера детективного триллера «Бар «Один звонок», в котором Кай Гетц получил одну из ролей. Актер признавался, что неожиданным коллегой на съемках для него стал блогер Егор Шип.

«Он немного стеснялся и нервничал, но так как у нас была очень теплая атмосфера на площадке, я думаю, он смог это прочувствовать и не выдавать фальшивых эмоций в кадре», — поделился Гетц.

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того света.

