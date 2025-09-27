На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуф ответил на слухи о новом романе: «Как-то так»

Рэпер Гуф заявил, что продюсирует свою новую подругу Веронику Нестерову
lady_bro_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) спровоцировал слухи о новом романе. Об этом сообщило издание Super.

В соцсетях у артиста появилась фотография с девушкой по имени Вероника Нестерова. На ее странице, в свою очередь, можно найти фотографии с узнаваемой рукой рэпера на колене, цветами, посвящениями «самому заботливому мужчине», совместными с Гуфом билетами на Пхукет.

«Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так», — ответил на слухи о новых отношениях он.

У Алексея Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью. Первая жена поддерживает хорошие отношения с певцом, а вторая — нет.

В 2024 году Долматов сделал на сцене предложение Разият Салаховой, но до свадьбы дело не дошло, пара рассталась.

Накануне Долматов уточнил стоимость своего дня рождения, отпразднованного на теплоходе.

Ранее Джейсон Деруло пообещал включить Москву в мировой тур.

