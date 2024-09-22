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Мать детей Дурова раскрыла свои ежемесячные траты

Мать троих детей Дурова Болгар заявила, что тратила только на отпуск €1 млн

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост с заголовком: «Сколько стоит свобода?»

Она призналась, что на протяжении 10 лет имела прямой доступ к семейным активам. Иногда, рассказала Болгар, ее расходы на путешествия составляли почти €1 млн в месяц. Все оплачивал Павел Дуров.

Однако в 2022 году основатель Telegram заблокировал ей доступ к банковским счетам, а также отказался подписывать документы, чтобы дети смогли находиться в Европе. Предприниматель был готов продолжить финансирование только в том случае, если Болгар вместе с детьми переедет в ОАЭ.

«Я не видела ни одной причины, почему должна была переехать в другую страну и полностью менять свою жизнь. Я выбрала сохранить свое достоинство и защищать права своих детей в судах, показывая им пример того, что не все продается, что свобода важнее», — заявила женщина.

Также Болгар подчеркнула, что в ОАЭ права женщин не сравнимы с теми, что есть в Европе. Это и стало причиной ее отказа. Также у Болгар есть проблемы со здоровьем, из-за которых она не может находиться в Дубае. По ее словам, об этом Дуров знал, поскольку семья перестала отдыхать в Дубае в 2018 году.

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