Адвокат раскрыл, возможно ли забрать бизнес у Товстика из-за скандала

Адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин подтвердил «Газете.Ru», что Роман Товстик может лишиться должности руководителя NL International после скандала.

Кузьмин отметил, что если Товстик действительно совершал нецелевые расходования в компании, то его партнеры могут исключить его из числа участников организации.

«Есть такое понятие в гражданском кодексе, как исключение из числа участников организации. То есть, если человек во вред компании совершает какие-то действия, то его принудительно в судебном порядке, подчеркиваю, в судебном порядке, могут исключить из числа компании. Но это такой, скажем так, крайний способ, но в России он довольно-таки часто применяется. Добровольное исключение, это, как тоже в этой статье указано, это выкуп долей. То есть, по общему согласию, это, я уверен, предусмотрено учредительными документами», — отметил адвокат.

По словам Кузьмина, другие учредители имеют преимущественное право покупки долей компании. В случае, если Товстик не захочет продать часть своих активов, то его могут исключить принудительно исключить из компании. В этом случае доля перейдет либо к фирме, либо к партнерам. А предприниматель получит деньги в принудительном порядке.

«Какие для него последствия? Он теряет всякую возможность, влияние, управлять компанией. Если его управленческие полномочия будут ограничены, то тут, опять же, все зависит от, скажем так, корпоративных норм, каким образом они будут ограничены, будет это общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество. Поэтому вот так, навскидку, конечно, тяжело сказать», — рассказал управляющий партнер адвокатского бюро.

Адвокат также подтвердил, что личная жизнь совладельца на его право участвовать в управлении компанией.

«Нужно понимать, что есть такое понятие, как деловая репутация компании. Причем это понятие не просто так, в быту или в обиходе. Это закреплённое в гражданском кодексе. Деловая репутация. Это важная составляющая часть и, безусловно, личная жизнь, поведение, особенно первого лица компании, напрямую влияет на деловую репутацию компании. Особенно, если компания это выпускает бады, то есть какие-то моменты, которые покупают женщины, мужчины», — ответил Кузьмин.

1 октября издание «СтарХит» сообщило, что партнеры по бизнесу Товстика хотят исключить из компании NL International и выкупить его долю, чтобы скандал с разводом не отразился на репутации фирмы.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Роман и Елена Товстик официально развелись в конце сентября.

Ранее Иракли показал аудио с провокациями Гребенщикова после драки.